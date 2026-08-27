Embrujos de España leva flamenco à Morada dos Baís nesta sexta 

Campo Grande recebe nesta sexta-feira (28) uma noite dedicada à cultura espanhola com a apresentação do grupo Embrujos de España, na Morada dos Baís. O espetáculo começa às 20h e tem entrada gratuita.

Com 20 bailarinas em cena, o grupo apresenta diferentes estilos do flamenco, entre eles Alegrías, Tangos, Sevillanas e Guajiras. A apresentação reúne dança, música, palmas e movimentos característicos da tradição espanhola, além do uso de elementos como os tradicionais leques, conhecidos como abanicos, e os coloridos mantóns.

A proposta é levar ao público a diversidade do flamenco, uma manifestação marcada pela força dos movimentos e pela expressividade dos bailarinos. As coreografias exploram ritmo, gestualidade e elementos visuais que fazem parte da tradição da dança espanhola.

Criado em 1988, o Embrujos de España atua na preservação e divulgação da cultura espanhola por meio da dança. Ao longo de quase quatro décadas, o grupo participou de eventos culturais, produziu espetáculos próprios e levou suas apresentações para diferentes cidades, além de experiências fora do país.

À frente do grupo está Maria Helena Pettengill, que mantém o trabalho de formação de bailarinas e a pesquisa em torno da dança flamenca. A trajetória do Embrujos de España também ajudou a consolidar o flamenco como uma das expressões culturais presentes na cena artística de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

A apresentação desta sexta integra uma programação cultural realizada na Morada dos Baís e será uma oportunidade para o público acompanhar de perto uma manifestação artística que combina tradição, técnica e expressão corporal.

Serviço

Embrujos de España

Sexta-feira, 28 de agosto

20h

Morada dos Baís – Campo Grande

Entrada gratuita