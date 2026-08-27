Campo Grande sedia Torneio Regional de Ginástica Rítmica 

Campo Grande será sede, de 27 a 30 de agosto, do Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Rítmica, que será realizado no Ginásio Guanandizão. A competição reunirá cerca de 210 atletas de 15 clubes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. A entrada será gratuita para o público.

Representando a Capital, a equipe FUNESP/ADGIMS, formada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e pela Associação Desportiva e Ginástica de Mato Grosso do Sul (ADGIMS), participa da competição com 16 ginastas nas disputas individuais, nas categorias pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto.

As atletas competirão nos aparelhos mãos livres, corda, arco, bola, maças e fita. A equipe também estará presente nas disputas coletivas, com dois conjuntos nas categorias pré-Infantil e Infantil, além de quatro trios, representando as categorias pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto.

A preparação das ginastas é conduzida pelas treinadoras Adenízia Julião e Milena Falcão, que acompanham o desenvolvimento técnico, artístico e esportivo das atletas.

A participação da equipe no torneio é resultado de um trabalho desenvolvido há mais de 15 anos com a Ginástica Rítmica em Campo Grande. Para a coordenadora de Ginástica Rítmica da Funesp, Adenízia Julião, a competição representa uma etapa importante no processo de formação das atletas.

“Participar de uma competição como essa representa todo um processo de formação. Cada atleta chega ao tapete levando não apenas uma série, mas também meses de treinamento, dedicação, disciplina e o apoio das famílias e das treinadoras da Funesp e da ADGIMS”, destaca a coordenadora.

A Ginástica Rítmica é oferecida gratuitamente pela Funesp nos parques Jacques da Luz, nas Moreninhas, e Ayrton Senna, no Aero Rancho. O projeto atende meninas a partir dos 5 anos e proporciona, além da prática esportiva, um ambiente de convivência, disciplina, inclusão e desenvolvimento pessoal.

A Funesp atua como mantenedora do projeto dentro da política pública municipal de esporte, garantindo estrutura, espaços e profissionais para o desenvolvimento das atividades. A ADGIMS contribui como entidade de apoio técnico e institucional, fortalecendo a participação das atletas em competições oficiais e ampliando as possibilidades de desenvolvimento esportivo.