Arias sofre lesão e desfalca Palmeiras contra o Mirassol

Palmeiras perde Arias, e Piquerez vira dúvida para domingo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Gustavo Gómez está liberado, enquanto Paulinho avança na recuperação

O Palmeiras terá um desfalque importante para o duelo contra o Mirassol, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Jhon Arias sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e não estará à disposição da comissão técnica. O problema foi considerado leve pelo clube, mas os exames realizados nesta quinta-feira confirmaram a lesão. Arias deixou o jogo contra o Santos mancando e foi substituído no intervalo após sentir dores.

Outro jogador que preocupa é Piquerez, que apresentou edema na coxa direita durante a reapresentação do elenco. O lateral-esquerdo uruguaio tem grandes chances de ser preservado diante do Mirassol. A boa notícia ficou por conta de Gustavo Gómez, que não teve lesão constatada e está liberado para atuar.

Paulinho também treinou no gramado e aumentou a expectativa de retorno no fim de semana. O Palmeiras enfrenta o Mirassol às 18h30, no Maião, defendendo a liderança do Brasileirão.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

AGEHAB realiza plantão para regularização financeira de imóveis em Bonito

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Bonito informa, por meio do DEMURF, que a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) realizará um plantão...
Leia mais

Ataques de javalis afetam produção de milho em MS

Milton - 0
Colheita da segunda safra de milho já alcança 75,1% da área acompanhada no Estado A colheita do milho segunda safra 2025/2026 avançou em Mato Grosso...
Leia mais

Pollon inicia campanha percorrendo MS e leva às ruas a luta por liberdade, justiça e segurança

Milton - 0
Candidato à reeleição, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) segue cumprindo agenda em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul. Durante os encontros e...
Leia mais

Consórcio Guaicurus é investigado por venda de garagem e falta de reinvestimento

Milton - 0
Investigação apura divergências nos valores da venda de imóvel da concessionária em Campo Grande. O Consórcio Guaicurus é alvo de investigação após a venda, em...
Leia mais