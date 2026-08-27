Arias sofre lesão e desfalca Palmeiras contra o Mirassol

Gustavo Gómez está liberado, enquanto Paulinho avança na recuperação
O Palmeiras terá um desfalque importante para o duelo contra o Mirassol, neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. Jhon Arias sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e não estará à disposição da comissão técnica. O problema foi considerado leve pelo clube, mas os exames realizados nesta quinta-feira confirmaram a lesão. Arias deixou o jogo contra o Santos mancando e foi substituído no intervalo após sentir dores.
Outro jogador que preocupa é Piquerez, que apresentou edema na coxa direita durante a reapresentação do elenco. O lateral-esquerdo uruguaio tem grandes chances de ser preservado diante do Mirassol. A boa notícia ficou por conta de Gustavo Gómez, que não teve lesão constatada e está liberado para atuar.
Paulinho também treinou no gramado e aumentou a expectativa de retorno no fim de semana. O Palmeiras enfrenta o Mirassol às 18h30, no Maião, defendendo a liderança do Brasileirão.