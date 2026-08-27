Rose Modesto defende educação e punição mais dura contra feminicídio

Candidata apresentou propostas durante agenda de campanha em Terenos para combater a violência contra a mulher

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Medidas incluem prevenção pela educação, endurecimento das leis e fortalecimento da rede de proteção às vítimas

Durante agenda de campanha em Terenos, a candidata a deputada federal Rose Modesto defendeu medidas para combater a violência contra a mulher e o feminicídio no Brasil. A proposta apresentada reúne educação, legislação mais rigorosa e apoio às vítimas. Segundo Rose, o enfrentamento deve começar ainda na infância, com a participação das famílias e das escolas na formação de valores. Para ela, é necessário ensinar desde cedo o respeito às mulheres e combater comportamentos de violência.

A candidata também defendeu respostas mais duras do poder público contra os agressores. Ela afirmou que o endurecimento das leis deve ser acompanhado de políticas públicas capazes de prevenir novos casos e responsabilizar os autores. Rose destacou ainda a necessidade de ampliar a rede de proteção, especialmente os abrigos para mulheres em situação de violência.

A medida, segundo ela, permite que vítimas deixem ambientes de risco e denunciem os agressores com maior segurança.

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POLÍTICA

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