EUA afirmam ter desativado minas no Estreito de Ormuz

Tensão entre Washington e Teerã mantém pressão sobre o petróleo e o comércio internacional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Marinha americana removeu ou detonou todas as minas instaladas no Estreito de Ormuz. Segundo ele, qualquer nova mina colocada no local será destruída imediatamente. Trump também declarou que o Irã foi avisado sobre a medida. Até o momento, Teerã não se pronunciou sobre a afirmação do presidente americano.

O fechamento do estreito provocou fortes oscilações nos preços do petróleo. Antes da guerra, cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo passavam pela região. A disputa ocorre em meio ao fracasso de negociações entre EUA e Irã e à ampliação das sanções americanas.

Omã tenta intermediar a criação de um corredor marítimo temporário para restabelecer a navegação segura na área.