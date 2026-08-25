EUA afirmam ter desativado minas no Estreito de Ormuz

Tensão entre Washington e Teerã mantém pressão sobre o petróleo e o comércio internacional.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Tensão entre Washington e Teerã mantém pressão sobre o petróleo e o comércio internacional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Marinha americana removeu ou detonou todas as minas instaladas no Estreito de Ormuz. Segundo ele, qualquer nova mina colocada no local será destruída imediatamente. Trump também declarou que o Irã foi avisado sobre a medida. Até o momento, Teerã não se pronunciou sobre a afirmação do presidente americano.

O fechamento do estreito provocou fortes oscilações nos preços do petróleo. Antes da guerra, cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo passavam pela região. A disputa ocorre em meio ao fracasso de negociações entre EUA e Irã e à ampliação das sanções americanas.

Omã tenta intermediar a criação de um corredor marítimo temporário para restabelecer a navegação segura na área.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Encontro promove troca de experiências entre escolas da reme

ANELISE PEREIRA - 0
Gestores e profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme) participaram, nesta quarta-feira (19), do V Benchmarking das Escolas do Campo e Integrais, realizado na...
Leia mais

Odilon Ribeiro cumpre agenda e ouve demandas em Caarapó

Milton - 0
O candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro esteve na cidade de Caarapó para participar de um encontro com a comunidade local e com a...
Leia mais

Leon Baptiste é preso no Marrocos por abuso sexual de menor

Milton - 0
Treinador de velocistas britânicos estava incomunicável desde maio e teve prisão confirmada por autoridades marroquinas O treinador e ex-medalhista britânico Leon Baptiste, de 41 anos,...
Leia mais

Pollon denuncia uso de crianças durante invasão de fazenda em Dourados

Milton - 0
Polícia Militar Rodoviária e DOF foram acionados após ataque relatado por produtores O deputado federal Marcos Pollon (PL) denunciou o uso de crianças durante uma...
Leia mais