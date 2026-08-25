Justiça mantém prisão de Eduardo Razuk por rifas ilegais

Razuk segue preso após decisão da Justiça sobre sorteios

A Justiça negou o pedido de liberdade do influenciador Eduardo Razuk, preso durante a Operação Rodas da Sorte, da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada na noite de segunda-feira (24). Segundo a investigação, Razuk teria participação direta na organização e divulgação de sorteios de veículos de luxo. As atividades movimentariam mais de R$ 15 milhões por mês e cerca de R$ 100 milhões em seis meses.

O esquema teria utilizado uma empresa autorizada pela Loteria da Paraíba para dar aparência de legalidade aos sorteios, enquanto as vendas eram realizadas nacionalmente. A investigação também aponta a participação de empresas do Rio de Janeiro.

A operação resultou na prisão de Eduardo e Rafael Razuk, além da apreensão de 22 veículos avaliados em R$ 20 milhões e do bloqueio de aproximadamente R$ 500 milhões. A defesa afirma que os sorteios eram legais e que apresentará sua tese no processo.