Auxílio-Atleta beneficia mais 64 esportistas da Capital 

Em torno de 64 atletas e paratletas de Campo Grande foram contemplados com o Auxílio-Atleta durante cerimônia realizada nesta semana, no Teatro do Paço Municipal. O evento também marcou a entrega das camisetas oficiais que serão utilizadas pelos esportistas na representação da Capital em competições.

A iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, organizada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), corresponde à três remessas de entregas do benefício em 2026. Nesta etapa, são atendidos representantes de 15 modalidades, entre elas Kung Fu Wushu, Ginástica Artística Feminina e Masculina, Judô, Ginástica Rítmica, Natação, Atletismo, Tiro com Arco, Tiro Esportivo Paralímpico, Hipismo, Karatê, Triathlon, Xadrez, Kung Fu – Taolu Tradicional, Ciclismo, Sanda de Boxe e Kart.

O Auxílio-Atleta é uma política de incentivo da Prefeitura de Campo Grande que busca oferecer melhores condições para que atletas, paratletas e equipes, participem de competições oficiais no Brasil e no exterior. O recurso pode ser utilizado para despesas com transporte, hospedagem, alimentação e taxas de inscrição.

Com a nova entrega, o programa chega a 154 atletas contemplados em 2026. Desde o início da iniciativa, 521 atletas já foram beneficiados. Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a ampliação do programa representa um investimento não apenas na participação dos esportistas em competições, mas também no orgulho de representar Campo Grande.

“A gente fica muito feliz quando os nossos atletas saem daqui e vão competir fora do Estado e não só ganham medalhas, mas também representam a nossa bandeira. Hoje, vocês ganham uma camiseta e ela traz as cores da bandeira da nossa cidade. A gente tenta resgatar esse orgulho, primeiro de ser campo-grandense, de viver aqui e de competir por Campo Grande”, afirmou.

Mommad também destacou a meta de ampliar ainda mais o número de beneficiados. “Já estamos com 154 atletas contemplados neste ano. A intenção é chegar a 200 atletas”, ressaltou.

Entre os contemplados está Eliezer Bueno, atleta de tiro com arco que começou na modalidade neste ano e já vem se destacando em competições no Estado. Beneficiado pela primeira vez, ele utilizará o recurso para participar do 52º Campeonato Brasileiro Open Outdoor de Tiro com Arco, que será realizado na sede da Brasil Arco, no Rio de Janeiro.

“É a primeira vez que eu estou indo competir fora de Campo Grande pelo tiro com arco. Comecei no esporte esse ano e tenho despontado aqui no Estado. Pela primeira vez também, pedi o recurso e consegui junto à Funesp. É algo realmente muito importante, um reconhecimento dos nossos esforços, que nos possibilita competir fora”, afirmou.

Segundo Eliezer, o benefício será fundamental para custear parte das despesas da viagem. “O auxílio vai me ajudar muito na questão de passagens e alimentação. Ele é realmente muito importante para podermos realizar esse sonho”, completou.

No tiro esportivo paralímpico, Emerson Silva também recebeu o benefício pela primeira vez. O paratleta está no esporte há quatro anos e disputará, em outubro, o Campeonato Sul-Americano de Tiro Esportivo Paralímpico, em Buenos Aires, na Argentina. No ano passado, ele terminou em terceiro lugar no ranking brasileiro de sua categoria.

“O auxílio é uma oportunidade única. Eu não tinha condições financeiras de ir até a Argentina para competir. O auxílio é fundamental, pois todo atleta que está no alto rendimento gasta muito”, destacou.

A oportunidade também representa, para Emerson, a chance de levar o nome de Campo Grande para uma competição internacional. “Estou com uma expectativa muito grande em poder representar Campo Grande. Até mandei fazer uma bandeira para divulgar a nossa cidade lá e representar bem o nosso município”, contou.

Outro beneficiado nesta etapa é Weverton da Silva, paratleta do paratletismo, que compete nas provas de lançamento de dardo, lançamento de disco e arremesso de peso, na classe F-55. Pelo segundo ano, ele recebe o Auxílio-Atleta.

“Gostaria de agradecer com grande honra ao Programa Auxílio-Atleta. Esse é um incentivo que transforma a trajetória de cada um dos nossos atletas paralímpicos. Esse recurso é muito além do financeiro, ele representa reconhecimento do nosso empenho no atletismo, no esporte, da disciplina e da superação diária que o esporte adaptado exige”, declarou.

Como Solicitar

Atletas e equipes interessados em solicitar o Auxílio-Atleta devem preencher o formulário on-line disponibilizado pela Funesp e encaminhar a documentação exigida. O pedido precisa ser realizado com antecedência mínima de 60 dias da data da competição.

O cadastro e as orientações para solicitação do benefício estão disponíveis no site da Funesp.