Prefeitura nega irregularidades em aplicações do IMPCG e acompanha investigação da PF

Prefeitura afirma que investimento seguiu normas e que valores foram recuperados por decisão judicial

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (25), em Campo Grande, durante a Operação Presciência. A ação investiga possíveis irregularidades na aplicação de recursos do IMPCG. Um dos alvos foi o gabinete da vice-prefeita Camila Nascimento, que comandou o IMPCG até março de 2024.

Computadores do instituto também foram apreendidos. Segundo a PF, a investigação apura a aplicação de R$ 1,2 milhão em Letras Financeiras emitidas por um banco privado. A Prefeitura de Campo Grande informou que acompanha as investigações e negou irregularidades nas aplicações.

Em nota, afirmou que os investimentos seguiram a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política Anual de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do IMPCG. O Município também declarou que, após a liquidação extrajudicial do Banco Master, ajuizou ação para garantir o ressarcimento dos valores.

A Justiça teria determinado o depósito judicial do montante aplicado, devidamente atualizado, e a Prefeitura afirma que continuará prestando esclarecimentos à Polícia Federal.