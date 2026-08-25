Prefeitura nega irregularidades em aplicações do IMPCG e acompanha investigação da PF

PF investiga aplicação de R$ 1,2 milhão do IMPCG no Banco Master

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcelo Victor

Prefeitura afirma que investimento seguiu normas e que valores foram recuperados por decisão judicial

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (25), em Campo Grande, durante a Operação Presciência. A ação investiga possíveis irregularidades na aplicação de recursos do IMPCG. Um dos alvos foi o gabinete da vice-prefeita Camila Nascimento, que comandou o IMPCG até março de 2024.

Computadores do instituto também foram apreendidos. Segundo a PF, a investigação apura a aplicação de R$ 1,2 milhão em Letras Financeiras emitidas por um banco privado. A Prefeitura de Campo Grande informou que acompanha as investigações e negou irregularidades nas aplicações.

Em nota, afirmou que os investimentos seguiram a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política Anual de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do IMPCG. O Município também declarou que, após a liquidação extrajudicial do Banco Master, ajuizou ação para garantir o ressarcimento dos valores.

A Justiça teria determinado o depósito judicial do montante aplicado, devidamente atualizado, e a Prefeitura afirma que continuará prestando esclarecimentos à Polícia Federal.

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