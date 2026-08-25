Desfile dos 127 anos da Capital reúne 61 instituições

As comemorações dos 127 anos de Campo Grande nesta quarta-feira (26) com a tradicional Corrida do Facho. A prova será realizada a partir das 6h, antes do Desfile Cívico-Militar, com largada e chegada na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena.
A Corrida do Facho representa um momento de celebração, integração e incentivo à prática de atividades físicas. A competição reforça o espírito esportivo de Campo Grande e o compromisso da Prefeitura em promover um evento acessível, festivo e voltado para toda a comunidade.
Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a realização da prova no dia do aniversário da Capital reforça a importância de preservar uma tradição esportiva que reúne civis e militares. “Essa é uma prova tradicional, que faz parte da história esportiva da nossa cidade e reúne civis e militares em um momento de integração e celebração. Nossa expectativa é realizar um grande evento, com muita participação, espírito esportivo e, principalmente, celebrar o aniversário de Campo Grande da melhor forma”.
Ao todo, participarão 12 equipes no naipe masculino e 12 equipes no feminino. Na categoria masculina, cada equipe inscreveu até 12 atletas, sendo 10 titulares e 2 reservas. Já na categoria feminina, foram inscritas até 7 atletas, sendo 5 titulares e 2 reservas.
Na categoria masculina, a prova compreenderá 10 voltas. Cada atleta percorrerá uma distância aproximada de 1.000 metros. Já a categoria feminina terá 5 voltas, onde cada atleta percorrerá a mesma distância.
A prova feminina terá início às 6h e a masculina às 7h. O percurso começa na Rua 13 de Maio, segue pela Rua Dom Aquino, depois pela Rua 14 de Julho e retorna à Rua 13 de Maio, onde também será realizada a chegada.
O controle do percurso será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista.
Premiação
Serão premiadas as equipes classificadas nos três primeiros lugares de cada categoria, com troféus para as equipes e medalhas para atletas e técnicos.
A equipe campeã de cada categoria receberá, além da premiação regular, o Troféu Transitório. A equipe que receber o troféu deverá obrigatoriamente devolvê-lo à organização para que seja colocado em disputa na prova do ano seguinte.
A posse definitiva do Troféu Transitório ficará com a equipe que vencer a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados.
Equipes participantes
Masculino
- ADAC
- AMAMS
- Corpo de Bombeiros Militar
- Assessoria Esportiva Team do Uil
- GAMA Running
- Kenya Run
- NG Training
- Pace Runners
- Sidi Ajala Assessoria Esportiva
- Só+1k Amigos Runners
- SUC Sistema Único de Corrida
- Turma do Longo
Feminino
- ADAC
- AMAMS
- Assessoria Esportiva Team do Uil
- Condutoras do Pernas Solidárias
- Corpo de Bombeiros Militar
- EnfRunners
- Pace Runners
- Raça
- Corredores da Action
- Sidi Ajala Assessoria Esportiva
- Só+1k Amigos Runners
- Turma do Longo