Desfile dos 127 anos da Capital reúne 61 instituições

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

As comemorações dos 127 anos de Campo Grande nesta quarta-feira (26) com a tradicional Corrida do Facho. A prova será realizada a partir das 6h, antes do Desfile Cívico-Militar, com largada e chegada na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena. 

A Corrida do Facho representa um momento de celebração, integração e incentivo à prática de atividades físicas. A competição reforça o espírito esportivo de Campo Grande e o compromisso da Prefeitura em promover um evento acessível, festivo e voltado para toda a comunidade. 

Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a realização da prova no dia do aniversário da Capital reforça a importância de preservar uma tradição esportiva que reúne civis e militares.  “Essa é uma prova tradicional, que faz parte da história esportiva da nossa cidade e reúne civis e militares em um momento de integração e celebração. Nossa expectativa é realizar um grande evento, com muita participação, espírito esportivo e, principalmente, celebrar o aniversário de Campo Grande da melhor forma”. 

Ao todo, participarão 12 equipes no naipe masculino e 12 equipes no feminino. Na categoria masculina, cada equipe inscreveu até 12 atletas, sendo 10 titulares e 2 reservas. Já na categoria feminina, foram inscritas até 7 atletas, sendo 5 titulares e 2 reservas. 

Na categoria masculina, a prova compreenderá 10 voltas. Cada atleta percorrerá uma distância aproximada de 1.000 metros. Já a categoria feminina terá 5 voltas, onde cada atleta percorrerá a mesma distância. 

A prova feminina terá início às 6h e a masculina às 7h. O percurso começa na Rua 13 de Maio, segue pela Rua Dom Aquino, depois pela Rua 14 de Julho e retorna à Rua 13 de Maio, onde também será realizada a chegada. 

O controle do percurso será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista. 

Premiação 

Serão premiadas as equipes classificadas nos três primeiros lugares de cada categoria, com troféus para as equipes e medalhas para atletas e técnicos.  

A equipe campeã de cada categoria receberá, além da premiação regular, o Troféu Transitório. A equipe que receber o troféu deverá obrigatoriamente devolvê-lo à organização para que seja colocado em disputa na prova do ano seguinte. 

A posse definitiva do Troféu Transitório ficará com a equipe que vencer a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados. 

Equipes participantes 

Masculino 

  • ADAC 
  • AMAMS 
  • Corpo de Bombeiros Militar 
  • Assessoria Esportiva Team do Uil
  • GAMA Running 
  • Kenya Run 
  • NG Training 
  • Pace Runners 
  • Sidi Ajala Assessoria Esportiva 
  • Só+1k Amigos Runners 
  • SUC Sistema Único de Corrida 
  • Turma do Longo 

Feminino 

  • ADAC 
  • AMAMS 
  • Assessoria Esportiva Team do Uil 
  • Condutoras do Pernas Solidárias 
  • Corpo de Bombeiros Militar 
  • EnfRunners 
  • Pace Runners 
  • Raça 
  • Corredores da Action 
  • Sidi Ajala Assessoria Esportiva 
  • Só+1k Amigos Runners 
  • Turma do Longo 
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ESPORTE

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