Desfile dos 127 anos da Capital reúne 61 instituições

As comemorações dos 127 anos de Campo Grande nesta quarta-feira (26) com a tradicional Corrida do Facho. A prova será realizada a partir das 6h, antes do Desfile Cívico-Militar, com largada e chegada na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena.

A Corrida do Facho representa um momento de celebração, integração e incentivo à prática de atividades físicas. A competição reforça o espírito esportivo de Campo Grande e o compromisso da Prefeitura em promover um evento acessível, festivo e voltado para toda a comunidade.

Para o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, a realização da prova no dia do aniversário da Capital reforça a importância de preservar uma tradição esportiva que reúne civis e militares. “Essa é uma prova tradicional, que faz parte da história esportiva da nossa cidade e reúne civis e militares em um momento de integração e celebração. Nossa expectativa é realizar um grande evento, com muita participação, espírito esportivo e, principalmente, celebrar o aniversário de Campo Grande da melhor forma”.

Ao todo, participarão 12 equipes no naipe masculino e 12 equipes no feminino. Na categoria masculina, cada equipe inscreveu até 12 atletas, sendo 10 titulares e 2 reservas. Já na categoria feminina, foram inscritas até 7 atletas, sendo 5 titulares e 2 reservas.

Na categoria masculina, a prova compreenderá 10 voltas. Cada atleta percorrerá uma distância aproximada de 1.000 metros. Já a categoria feminina terá 5 voltas, onde cada atleta percorrerá a mesma distância.

A prova feminina terá início às 6h e a masculina às 7h. O percurso começa na Rua 13 de Maio, segue pela Rua Dom Aquino, depois pela Rua 14 de Julho e retorna à Rua 13 de Maio, onde também será realizada a chegada.

O controle do percurso será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista.

Premiação

Serão premiadas as equipes classificadas nos três primeiros lugares de cada categoria, com troféus para as equipes e medalhas para atletas e técnicos.

A equipe campeã de cada categoria receberá, além da premiação regular, o Troféu Transitório. A equipe que receber o troféu deverá obrigatoriamente devolvê-lo à organização para que seja colocado em disputa na prova do ano seguinte.

A posse definitiva do Troféu Transitório ficará com a equipe que vencer a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados.

Equipes participantes

Masculino

ADAC

AMAMS

Corpo de Bombeiros Militar

Assessoria Esportiva Team do Uil

GAMA Running

Kenya Run

NG Training

Pace Runners

Sidi Ajala Assessoria Esportiva

Só+1k Amigos Runners

SUC Sistema Único de Corrida

Turma do Longo

Feminino