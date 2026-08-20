Operação apreende 217 toneladas de fertilizantes adulterados em MT

Investigação apura suspeitas de crimes ligados à adulteração de insumos e ao mercado clandestino

Uma operação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) apreendeu cerca de 217 toneladas de fertilizantes adulterados em Mato Grosso. Os produtos foram avaliados em aproximadamente R$ 645 mil. A ação, realizada na terça-feira (18), integra a Operação Safra Paralela, dentro da Operação Ronda Agro CXLVI e do programa Vigifronteiras.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o estabelecimento não possuía registro no MAPA. Também foram identificadas irregularidades na rotulagem, rastreabilidade e uso de componentes não autorizados. Amostras foram recolhidas e serão analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. A investigação ainda apura possíveis crimes, incluindo organização criminosa, furto qualificado e estelionato.

A operação foi conduzida pela FICCO/MT, com apoio da Polícia Militar de Mato Grosso e da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização busca garantir a regularidade dos insumos utilizados pelo setor rural.