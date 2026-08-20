Brasil registra recorde nas exportações de algodão

China é principal destino da fibra brasileira

O Brasil encerrou o ano comercial 2025/26 com recorde histórico nas exportações de algodão. Entre agosto de 2025 e julho de 2026, foram embarcadas 3,37 milhões de toneladas, alta de 19% sobre o período anterior, quando o volume chegou a 2,84 milhões de toneladas. A receita com as exportações alcançou US$ 5,3 bilhões, segundo dados do relatório da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

Pela primeira vez, o país superou a marca de 3 milhões de toneladas exportadas em um único ano comercial. A China foi o principal destino, com 770,5 mil toneladas, cerca de 23% do total embarcado. Bangladesh também ampliou as compras, enquanto Turquia, Paquistão, Vietnã e Índia permaneceram entre os principais mercados da fibra brasileira.

Para 2026/27, o USDA projeta exportações brasileiras de aproximadamente 3,33 milhões de toneladas, mantendo o país na liderança mundial. A produção deve chegar a 3,97 milhões de toneladas, reforçando a importância do Brasil no comércio global de algodão.