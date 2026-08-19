Emha pausa atendimento no Pátio Central para manutenção 

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) informa que o atendimento ao público na unidade localizada no Pátio Central estará suspenso nesta quinta (20) e sexta-feira (21). Mas o 11º Feirão Habita CG seguirá até o próximo sábado (22)

A suspensão ocorre em razão da realização de serviços de manutenção no prédio onde funciona a unidade de atendimento. O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (24), seguindo os horários habituais de funcionamento, das 8h às 14h.

Cabe destacar que a suspensão temporária dos atendimentos da Emha não impactará a programação do 11º Feirão Habita CG, que permanece com atendimento ao público no local, das 10h às 20h.

A medida é necessária para a execução dos serviços de manutenção e adequação do espaço, garantindo melhores condições para o atendimento à população.