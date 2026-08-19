Emha pausa atendimento no Pátio Central para manutenção 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) informa que o atendimento ao público na unidade localizada no Pátio Central estará suspenso nesta quinta (20) e sexta-feira (21). Mas o 11º Feirão Habita CG seguirá até o próximo sábado (22) 

A suspensão ocorre em razão da realização de serviços de manutenção no prédio onde funciona a unidade de atendimento. O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (24), seguindo os horários habituais de funcionamento, das 8h às 14h. 

Cabe destacar que a suspensão temporária dos atendimentos da Emha não impactará a programação do 11º Feirão Habita CG, que permanece com atendimento ao público no local, das 10h às 20h. 

A medida é necessária para a execução dos serviços de manutenção e adequação do espaço, garantindo melhores condições para o atendimento à população. 

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Vereador Dr. Victor Rocha cobra ampliação da UBS Caiçara

Milton - 0
Anexo com cinco consultórios está pronto, mas ainda precisa de equipamentos e mobiliário para funcionar O vereador Dr. Victor Rocha (PSDB) fiscalizou a UBS Caiçara,...
Leia mais

Liga Terrão 2026 reúne 274 equipes em 39 sedes de MS

Milton - 0
Campeão receberá R$ 50 mil, enquanto premiação total chega a R$ 121 mil A Liga Terrão Estadual 2026 terá 274 equipes participantes, distribuídas em 39...
Leia mais

Leilão da Malha Oeste fica para março de 2027

Milton - 0
Ministério dos Transportes admite ao TCU que certame não será realizado neste ano O leilão dos 1.644 quilômetros da Ferrovia Malha Oeste, entre Corumbá e...
Leia mais

Concertos no Paço apresenta nesta quarta “O Canto que nos Une”

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FUNDAC), realiza nesta quarta-feira (19), às 20h, mais uma edição do projeto...
Leia mais