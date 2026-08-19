Casas Bahia terá de suspender demissões e reintegrar trabalhadores

Decisão determina reintegração de cerca de 3 mil funcionários e impede novos cortes coletivos sem negociação sindical

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fabiano Rocha

Empresa, que está em recuperação judicial, poderá ser multada em caso de descumprimento da ordem

A Justiça do Trabalho suspendeu temporariamente as demissões coletivas realizadas pela Casas Bahia entre os dias 13 e 17 de agosto. A decisão determina que cerca de 3 mil trabalhadores sejam reintegrados, com retomada dos vínculos, salários e benefícios. A empresa terá cinco dias após ser intimada para cumprir a determinação. Em caso de descumprimento, poderá ser aplicada multa de R$ 500 por dia para cada trabalhador afetado, limitada ao equivalente a dez remunerações mensais.

A decisão também estabelece que novos cortes coletivos deverão ser precedidos de negociação efetiva com os sindicatos. A medida não obriga a reabertura das 298 lojas fechadas nem garante a permanência definitiva dos empregados. A Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial após registrar prejuízo de R$ 17,3 bilhões e classificou a situação como a pior crise de sua história.

O processo busca reorganizar as finanças e permitir a continuidade das operações do grupo.

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