Prefeitura convoca 30 candidatos aprovados no concurso da GCM

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (19) edital que convoca 30 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe. Os candidatos foram considerados recomendados na etapa de investigação social e agora seguem para a 6ª etapa do certame, que corresponde ao Curso de Formação.

“Hoje é um dia muito importante para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Fizemos um curso de formação, ficaram os remanescentes, e hoje estou aqui assinando o chamamento para mais 30 Guardas Civis Metropolitanas que foram aprovadas no concurso e que agora passarão pelo curso de formação”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

O Curso de Formação é uma etapa classificatória e eliminatória do concurso. Os candidatos precisam concluir e ser aprovados na formação para avançar no processo de ingresso na Guarda Civil Metropolitana.

A matrícula deve ser realizada nos dias 20 e 21 de agosto, até as 23h59 do dia 21. Os candidatos precisam preencher e assinar a ficha de matrícula e reunir a documentação exigida no edital.

Os documentos devem ser digitalizados e enviados em um único arquivo, no formato PDF, para o e-mail gerenciadeconcursos@semadi.campogrande.ms.gov.br. Após o envio, o candidato deve aguardar a confirmação de recebimento pela Comissão do Concurso.

A formação terá 760 horas de aulas, com conteúdos teóricos e atividades práticas. As aulas serão realizadas em período integral e poderão ocorrer também aos sábados, domingos, feriados e no período noturno. A frequência mínima exigida é de 90%.

A aula inaugural está marcada para 8 de setembro, às 8h, no Teatro do Paço Municipal. Na ocasião, os candidatos receberão informações sobre os locais e horários das demais atividades.

Para ser aprovado no Curso de Formação, o candidato deverá alcançar média final mínima de 60 pontos e cumprir os critérios estabelecidos para as avaliações práticas.

Durante a formação, os candidatos deverão ter dedicação exclusiva ao curso. O edital também prevê o pagamento de bolsa-auxílio equivalente a 50% do vencimento inicial do Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, proporcional aos dias de curso.

A relação dos 30 candidatos convocados e as orientações para a matrícula estão disponíveis no Anexo I do edital.