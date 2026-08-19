Garota do job viraliza ao revelar dia reservado para clientes de baixa renda

Mulher viraliza ao contar que cobra menos de clientes de baixa renda

Milton
Publicado por Milton
Foto: Instagran

Na gravação, ela diz adaptar os encontros à realidade financeira de cada cliente

Uma mulher que afirma atuar como garota de programa ganhou repercussão nas redes sociais após publicar um vídeo sobre uma prática adotada em seu trabalho. Segundo ela, um dia da semana é reservado para atender clientes com menor poder aquisitivo, com cobrança de valor reduzido.

Na publicação, a mulher contou que o cliente escolhido para a ocasião era um motorista de aplicativo. Ela destacou as longas jornadas enfrentadas por profissionais da categoria e as dificuldades financeiras que, segundo seu relato, fazem parte da rotina desses trabalhadores.

Durante a gravação, ela mostrou que levou o homem para almoçar em um restaurante compatível com a renda dele. A mulher afirmou ainda que costuma adaptar a dinâmica dos encontros às condições financeiras de cada cliente.

A identidade do motorista foi preservada no vídeo. Segundo a mulher, ele é casado, e a publicação também foi utilizada para divulgar seus serviços, ampliando a repercussão do conteúdo nas redes sociais.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

STF pode ampliar transparência sobre salários do MPMS

Milton - 0
Decisão pode ampliar acesso público às remunerações de promotores e procuradores O STF iniciou nesta sexta-feira (14) o julgamento da ADI 7892, que questiona regras...
Leia mais

Dupla tem “CPF cancelado” após confronto com a Força Tática em Coxim

Milton - 0
Suspeitos foram localizados durante operação na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Vale do Taquari Rafael da Silva Nogueira, de 38 anos, e Daniel Braz...
Leia mais

Zé Teixeira busca voos no interior a pacientes e reparo urgente na MS-480

Milton - 0
A redução do desgaste físico de pacientes em tratamento e a garantia de segurança para motoristas que cruzam a divisa de Mato Grosso do...
Leia mais

Festa do Peixe entra no Calendário Oficial de Eventos de MS

Milton - 0
Lei reconhece a festividade como manifestação cultural, tradicional e popular do Estado A Festa do Peixe foi incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato...
Leia mais