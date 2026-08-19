Garota do job viraliza ao revelar dia reservado para clientes de baixa renda

Na gravação, ela diz adaptar os encontros à realidade financeira de cada cliente

Uma mulher que afirma atuar como garota de programa ganhou repercussão nas redes sociais após publicar um vídeo sobre uma prática adotada em seu trabalho. Segundo ela, um dia da semana é reservado para atender clientes com menor poder aquisitivo, com cobrança de valor reduzido.

Na publicação, a mulher contou que o cliente escolhido para a ocasião era um motorista de aplicativo. Ela destacou as longas jornadas enfrentadas por profissionais da categoria e as dificuldades financeiras que, segundo seu relato, fazem parte da rotina desses trabalhadores.

Durante a gravação, ela mostrou que levou o homem para almoçar em um restaurante compatível com a renda dele. A mulher afirmou ainda que costuma adaptar a dinâmica dos encontros às condições financeiras de cada cliente.

A identidade do motorista foi preservada no vídeo. Segundo a mulher, ele é casado, e a publicação também foi utilizada para divulgar seus serviços, ampliando a repercussão do conteúdo nas redes sociais.