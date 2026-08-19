Traficante capota caminhonete durante fuga na fronteira

Motorista é preso após perder o controle de caminhonete durante fuga

Milton
Publicado por Milton
FOTO: SENAD

Droga teria sido carregada em Capitán Bado e seria levada a Pedro Juan Caballero

Traficante capotou uma caminhonete durante fuga dos agentes da SENAD nesta quarta-feira (19), na zona rural de Zanja Pytã, no departamento de Amambay, Paraguai, em Pedro Juan Caballero. Óscar Ramón González Caballero dirigia uma Fiat Adventure cinza quando foi abordado pelos agentes. Ele acelerou e iniciou uma fuga, sendo perseguido por vários quilômetros.

Durante a perseguição, perdeu o controle do veículo e capotou às margens da estrada. Na vistoria, os agentes apreenderam diversos pacotes de maconha prensada, totalizando 435,09 kg. As investigações apontam que a droga teria sido carregada na região de Capitán Bado e tinha como destino Pedro Juan Caballero.

O narcotraficante, o veículo e a carga foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Confira as interdições programadas para esta sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que três vias de Campo Grande terão interdições programadas nesta sexta-feira (14), em razão de...
Leia mais

Professores da Reme exploram novas formas de ensinar Arte

ANELISE PEREIRA - 0
Professores de Arte da Rede Municipal de Ensino (Reme) participaram, entre os dias 10 e 18 de agosto, da formação “A mediação artística e...
Leia mais

Ministros do TSE adiam debate sobre IA nas eleições de 2026

Milton - 0
Encontro ainda não tem nova data definida A reunião entre ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prevista para esta quinta-feira (13), foi adiada e ainda...
Leia mais

Pantanal SAF confirma José Carlos Barros para Copa MS e Estadual 2027

Milton - 0
Treinador campeão da Série B do Estadual assume projeto profissional do clube para as próximas competições O Pantanal SAF confirmou José Carlos Barros como treinador...
Leia mais