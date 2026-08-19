Traficante capota caminhonete durante fuga na fronteira

Droga teria sido carregada em Capitán Bado e seria levada a Pedro Juan Caballero

Traficante capotou uma caminhonete durante fuga dos agentes da SENAD nesta quarta-feira (19), na zona rural de Zanja Pytã, no departamento de Amambay, Paraguai, em Pedro Juan Caballero. Óscar Ramón González Caballero dirigia uma Fiat Adventure cinza quando foi abordado pelos agentes. Ele acelerou e iniciou uma fuga, sendo perseguido por vários quilômetros.

Durante a perseguição, perdeu o controle do veículo e capotou às margens da estrada. Na vistoria, os agentes apreenderam diversos pacotes de maconha prensada, totalizando 435,09 kg. As investigações apontam que a droga teria sido carregada na região de Capitán Bado e tinha como destino Pedro Juan Caballero.

O narcotraficante, o veículo e a carga foram encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais.