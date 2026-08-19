Corumbá sedia encontro regional para qualificação das equipes do SUAS

Corumbá recebe nesta terça e quarta-feira, 18 e 19 de agosto, o encontro “SUAS em Ação”, iniciativa voltada à formação, ao apoio técnico e à integração das equipes que atuam na política de assistência social.

Realizado no Anfiteatro Salomão Baruki, o encontro reúne representantes de 13 municípios das regiões Pantanal e Sudoeste: Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque e Porto Murtinho.

A programação é promovida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Também participam da organização áreas técnicas estaduais e a Escola do SUAS Mariluce Bittar.

O objetivo é aproximar as equipes estaduais dos municípios, ampliar a qualificação profissional e fortalecer a articulação entre gestores, trabalhadores e a rede socioassistencial. A iniciativa também busca contribuir para o aprimoramento da gestão e para a implementação das ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de acordo com as características de cada território.

Durante a abertura, o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Alexandre Ramos de Ohara, destacou a importância da formação e da atuação integrada das políticas públicas diante das diferentes realidades encontradas na região.

“Falar de assistência social é falar de território”, afirmou. Segundo ele, o fortalecimento dos trabalhadores, da gestão e do trabalho em rede é fundamental para que os serviços públicos respondam às necessidades da população.

Representando o prefeito Gabriel Alves de Oliveira, a diretora-presidente do Procon, Raquel Bryk, destacou a importância da realização do encontro em Corumbá e da integração entre Estado e municípios para o aprimoramento das políticas públicas.

A superintendente de Assistência Social e Direitos Humanos, Ana Karina do Prado Ávila, ressaltou que o programa busca ampliar o conhecimento sobre o SUAS e valorizar o trabalho desenvolvido pelas equipes municipais.

Programação

Nesta terça-feira, a programação inclui palestras e debates sobre trabalho escravo e ações de prevenção, assistência social em regiões de fronteira, articulação institucional, indicadores e experiências desenvolvidas pelos municípios.

Entre os temas estão “O Trabalho Escravo no Mato Grosso do Sul e as Ações de Prevenção do Programa Escravo, Nem Pensar!”, com Rodrigo Teruel, da Repórter Brasil, e “Assistência Social na Fronteira: Territórios Pactuados pela Realidade”, com o professor doutor Marco Aurélio Machado de Oliveira, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

À tarde, estão previstas atividades sobre articulação institucional para elaboração de políticas públicas, indicadores e apresentação de práticas municipais.

Na quarta-feira, 19, serão realizados minicursos simultâneos, nos períodos da manhã e da tarde, com conteúdos sobre Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gestão do Trabalho e Educação Permanente, Gestão do SUAS, Relatórios Técnicos e Programa Escravo, Nem Pensar.