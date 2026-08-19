PM lotado em Nova Andradina é detido com 652 celulares

Militar estava lotado no 8º BPM, em Nova Andradina, e foi detido com outro homem durante operação da Polícia Federal

Milton
Publicado por Milton
FOTO: PF

Apreensão inclui celulares de origem estrangeira, dinheiro em espécie e uma arma com identificação da PMMS.

Um soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e outro homem foram presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (19), em Ponta Porã, com 652 celulares de origem estrangeira. Segundo a PF, os aparelhos eram transportados sem documentação fiscal ou aduaneira. O militar estava lotado no 8º BPM, em Nova Andradina. Durante a abordagem, os agentes também apreenderam cerca de R$ 6.850 em dinheiro e uma arma com identificação da PMMS.

Os suspeitos estavam em veículos diferentes, que também foram apreendidos. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. A audiência de custódia está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira, na 2ª Vara Federal de Ponta Porã.

A PMMS informou que adotou medidas administrativas e que não compactua com condutas inadequadas de seus integrantes. A defesa afirmou que os fatos serão esclarecidos no decorrer do processo.

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