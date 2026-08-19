Mediação no Procon soluciona queixas sem custo na Capital  

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Moradores de Campo Grande que enfrentam problemas com cobranças indevidas, produtos defeituosos ou descumprimento de contratos, podem procurar o serviço de conciliação do Procon Municipal como uma alternativa para resolver impasses de forma rápida. 

O objetivo do órgão é mediar o conflito entre o consumidor e a empresa, buscando um acordo amigável sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Enquanto um processo judicial pode levar anos para ser concluído, a negociação realizada pelo Procon costuma ser resolvida em poucos dias ou semanas. 

A efetividade do formato reflete nos altos índices de acordo registrados pelo órgão durante os atendimentos presenciais. O superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto, destaca a relevância desses resultados para a comunidade.  

“A alta taxa de resolução nas nossas audiências de conciliação demonstra a força do diálogo e o respeito aos direitos do cidadão. Cada acordo firmado representa não apenas um problema resolvido de forma rápida e sem burocracia, mas a garantia de que o consumidor teve sua dignidade e seu bolso respeitados. Nosso foco é manter esse índice elevado, mostrando que o Procon Municipal é uma ponte eficiente entre o consumidor e as empresas”, afirma o superintendente.  

Vantagens do atendimento 

O processo é estruturado para facilitar a vida do cidadão, oferecendo as seguintes características: 

  • Gratuidade: Todo o suporte e a intermediação não têm custos para o consumidor. 
  • Sem necessidade de advogado: O sistema dispensa a contratação de representação jurídica ou o pagamento de taxas processuais para a maioria das demandas de consumo. 
  • Mediação profissional: As reuniões são conduzidas por profissionais capacitados, que auxiliam as partes a encontrarem uma solução para o problema. 

Como buscar atendimento 

O consumidor que identificar alguma irregularidade em compras ou serviços pode procurar a sede do Procon Municipal para registrar a reclamação e agendar uma audiência de conciliação. 

Endereço: Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377 (atrás da TV Morena). 

Modalidade: O atendimento para o agendamento de audiências é presencial. 

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Dr. Victor cobra ativação de anexo da UBS Caiçara

Milton - 0
Vereador fiscaliza UBS Caiçara e pede ampliação do atendimento O vereador Dr. Victor Rocha esteve na quarta-feira (12) na UBS Caiçara, em Campo Grande, após...
Leia mais

PM lotado em Nova Andradina é detido com 652 celulares

Milton - 0
Apreensão inclui celulares de origem estrangeira, dinheiro em espécie e uma arma com identificação da PMMS. Um soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do...
Leia mais

Prefeitura inicia recapeamento da Avenida Ernesto Geisel

Milton - 0
Recapeamento da Ernesto Geisel prevê investimento de R$ 2,9 milhões A Avenida Ernesto Geisel começou a receber, nesta terça-feira (18), obras de recapeamento no trecho...
Leia mais

Deputado Zé Teixeira cobra asfalto e sinalização em rodovias no interior

Milton - 0
A garantia de estradas seguras para proteger vidas e impulsionar o agronegócio norteia as novas medidas do deputado estadual Zé Teixeira (PL), na Assembleia...
Leia mais