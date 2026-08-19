Mediação no Procon soluciona queixas sem custo na Capital  

Moradores de Campo Grande que enfrentam problemas com cobranças indevidas, produtos defeituosos ou descumprimento de contratos, podem procurar o serviço de conciliação do Procon Municipal como uma alternativa para resolver impasses de forma rápida.

O objetivo do órgão é mediar o conflito entre o consumidor e a empresa, buscando um acordo amigável sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Enquanto um processo judicial pode levar anos para ser concluído, a negociação realizada pelo Procon costuma ser resolvida em poucos dias ou semanas.

A efetividade do formato reflete nos altos índices de acordo registrados pelo órgão durante os atendimentos presenciais. O superintendente do Procon Municipal, José Costa Neto, destaca a relevância desses resultados para a comunidade.

“A alta taxa de resolução nas nossas audiências de conciliação demonstra a força do diálogo e o respeito aos direitos do cidadão. Cada acordo firmado representa não apenas um problema resolvido de forma rápida e sem burocracia, mas a garantia de que o consumidor teve sua dignidade e seu bolso respeitados. Nosso foco é manter esse índice elevado, mostrando que o Procon Municipal é uma ponte eficiente entre o consumidor e as empresas”, afirma o superintendente.

Vantagens do atendimento

O processo é estruturado para facilitar a vida do cidadão, oferecendo as seguintes características:

Gratuidade: Todo o suporte e a intermediação não têm custos para o consumidor.

Todo o suporte e a intermediação não têm custos para o consumidor. Sem necessidade de advogado: O sistema dispensa a contratação de representação jurídica ou o pagamento de taxas processuais para a maioria das demandas de consumo.

O sistema dispensa a contratação de representação jurídica ou o pagamento de taxas processuais para a maioria das demandas de consumo. Mediação profissional: As reuniões são conduzidas por profissionais capacitados, que auxiliam as partes a encontrarem uma solução para o problema.

Como buscar atendimento

O consumidor que identificar alguma irregularidade em compras ou serviços pode procurar a sede do Procon Municipal para registrar a reclamação e agendar uma audiência de conciliação.

Endereço: Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377 (atrás da TV Morena).

Modalidade: O atendimento para o agendamento de audiências é presencial.