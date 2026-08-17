Gato sobe em poste para fugir de cães e fica preso na fiação

Moradores relataram que o animal aparentava ser de rua e não tinha tutor identificado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Mateus Andrade

Felino mobilizou equipe da Energisa durante resgate no bairro São Conrado, em Campo Grande

Um gato ficou preso na fiação elétrica na tarde desta segunda-feira (17), na Rua Sesquicentenário, no bairro São Conrado, em Campo Grande. Segundo moradores, o felino teria subido no poste para fugir de cachorros, mas não conseguiu retornar ao chão. Uma equipe da Energisa foi acionada para realizar o resgate.

Durante a operação, o local foi isolado para garantir a segurança. Assustado com a movimentação, o gato ainda subiu mais pelo poste. A situação chamou a atenção dos moradores e também representou risco ao animal, devido à possibilidade de choque elétrico e queda.

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