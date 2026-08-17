Polícia conclui que médico matou fisioterapeuta em Campo Grande

Investigação da Deam afastou a hipótese de suicídio e resultou na prisão preventiva do médico de 78 anos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução, Arquivo Pessoal

Laudos periciais e depoimentos reuniram elementos que sustentam a conclusão de feminicídio no caso

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu que a fisioterapeuta Fabíola Marcotti, de 51 anos, foi vítima de feminicídio em Campo Grande. Ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça em 18 de maio, na Chácara dos Poderes. Segundo a Deam, os laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal afastaram a hipótese de suicídio inicialmente apresentada. A investigação apontou o então marido da vítima, o médico João Jazbik Neto, de 78 anos, como responsável pelo crime.

A Justiça decretou a prisão preventiva do médico na sexta-feira (14), após a conclusão das perícias. A prisão foi mantida durante audiência de custódia realizada no sábado (15). A defesa afirma que João mantém sua versão dos fatos e critica o que considera exploração sensacionalista do caso.

O inquérito segue sob investigação, enquanto a Justiça analisa os elementos reunidos pela polícia.

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