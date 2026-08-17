Reinaldo diz que eleitores querem mudanças no Brasil

O candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL), número 222, avaliou como extremamente positivo o primeiro dia de campanha, ontem (16), destacando o contato direto com os eleitores que lotaram comitês, adesivaços e encontros em Campo Grande e no interior. Segundo ele, o que mais marcou a arrancada da campanha foi o apelo recebido de centenas de cidadãos e cidadãs de todo o Estado, ansiosos por mudanças e pela certeza de que ele fará a diferença no Senado da República para mudar o Brasil e tirar o país da crise econômica instalada pelo atual governo federal.

“A política ninguém faz sozinho. Você faz em grupo. E o que vimos neste primeiro dia foi a energia de um povo que acredita na mudança e quer um Senado que trabalhe pelo Brasil”, afirmou Reinaldo, que iniciou a mobilização ainda na noite de sábado, em Paranaíba, em encontro com lideranças políticas, e seguiu em agenda intensa pela Capital.

A manhã de domingo começou com a inauguração do comitê da candidata a deputada federal Viviane Luiza (PSDB), no Jardim São Lourenço, que reuniu centenas de apoiadores e contou com a presença do governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição, e da primeira-dama Mônica Riedel. Na sequência, Reinaldo 222 esteve na região da Praça do Papa, com apoiadores do candidato a deputado estadual Silvio Pitu, e participou de adesivagem nos altos da Avenida Afonso Pena ao lado dos candidatos Marcio Fernandes e Capitão Contar.

O primeiro dia terminou em Maracaju, município que faz parte de sua trajetória política, com adesivagem na Praça Central. “Um homem visionário, que pensa no futuro. Precisamos de Reinaldo Azambuja no Senado, que tem o número 222 nesta eleição”, destacou Viviane Luiza, resumindo o sentimento dos eleitores que receberam o candidato ao longo do dia.

Defensor de uma campanha sem ataques pessoais, centrada em propostas e resultados, Reinaldo disse que o Senado terá papel decisivo na revisão de políticas públicas equivocadas e na construção de soluções para o país. “O Senado tem a responsabilidade de ajudar o Brasil”, declarou.

Entre as prioridades que pretende defender na Casa de Leis estão a atualização da tabela SUS, o aumento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a revisão do pacto federativo. “A tabela SUS está há muitos anos defasada. Os valores pagos estão muito abaixo dos custos reais dos atendimentos, o que tem provocado enormes dificuldades para hospitais públicos e filantrópicos em todo o Brasil”, alertou.

Reinaldo também defendeu a descentralização dos recursos arrecadados no país. “Ou a gente muda a política ou, cada dia mais, o prefeito vai com o pires na mão para Brasília e volta com ele vazio, porque a União não tem nada para entregar”, criticou, ao lembrar que a União concentra cerca de 58% da arrecadação tributária nacional, enquanto a participação federal no financiamento da saúde caiu de 52% para 40% em duas décadas, sobrecarregando estados e municípios. “O dinheiro precisa estar onde as pessoas vivem. É nos municípios que a população busca atendimento de saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos”, completou.

Ao falar sobre o futuro de Mato Grosso do Sul, Reinaldo 222 vinculou o projeto de desenvolvimento do Estado à reeleição do governador Eduardo Riedel, que tem transformado MS em referência nacional de crescimento e desenvolvimento, e à eleição de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. “Vamos falar das possibilidades e dos avanços de Mato Grosso do Sul. É um Estado que, com certeza, com a reeleição do governador, vai poder entregar muito mais”, afirmou.