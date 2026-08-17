Chelsea Brasil MS estreia hoje na Taça Brasil Sub-13 de Futsal

Competição nacional reúne equipes de diferentes estados e segue até domingo

O Chelsea Brasil MS estreia nesta segunda-feira (17), às 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, na Taça Brasil de Futsal Sub-13, em Natal (RN). A equipe enfrenta a Hebraica (RJ), no Ginásio Nélio Dias, pela primeira rodada da competição nacional. O time sul-mato-grossense está no Grupo B, ao lado da Hebraica, do IAPE (MA) e da Associação Santa Cruz de Araguaína (TO). A primeira fase será disputada entre os dias 17 e 19 de agosto.

Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, marcadas para o dia 20. As semifinais serão realizadas no dia 22, enquanto a decisão está prevista para domingo (23), às 10h. O Chelsea Brasil MS é comandado pelo técnico Thiego Leite, com Marcos Kayran como auxiliar e Murilo Moreira como diretor técnico.

O elenco conta com 14 atletas para a disputa nacional.