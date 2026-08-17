Fazenda é alvo de investigação por maus-tratos a bovinos

MPMS reúne denúncias e relatórios de fiscalizações que apontam animais em situação de extrema magreza e mortes no rebanho

Milton
Publicado por Milton
FOTOS: MPMS

Investigação pode resultar em medidas judiciais e extrajudiciais contra os responsáveis

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil para apurar denúncias de maus-tratos a bovinos em uma fazenda de Cassilândia. Relatórios da Polícia Militar Ambiental (PMA) apontam animais extremamente magros, mortes e possíveis falhas no manejo e na alimentação.

As irregularidades já haviam sido identificadas em fiscalizações anteriores. Em 2023, a PMA registrou a venda de cerca de 100 animais magros e determinou medidas para reforçar a alimentação do rebanho que permaneceu na propriedade.

Novas vistorias realizadas em 2024 e 2025 apontaram agravamento da situação. Segundo os documentos, uma novilha foi encontrada agonizando por falta de alimento, cerca de 20 bovinos estavam em avançado estado de magreza e outros animais foram encontrados mortos.

Mais de 200 cabeças de gado estavam concentradas em uma área de aproximadamente 23 hectares, considerada insuficiente para o rebanho. A PMA aplicou multa, lavrou autos de infração e determinou a apreensão de animais em situação mais crítica.

A 2ª Promotoria de Justiça de Cassilândia notificará o proprietário e solicitará documentos e informações sobre a propriedade. O MPMS também avaliará a possibilidade de firmar termo de ajustamento de conduta ou adotar medidas judiciais, caso sejam confirmadas as irregularidades.

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