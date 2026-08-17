Fungo brasileiro ameaça sapos e rãs no mundo

Pesquisa da Unicamp rastreou a origem da linhagem Bd-Brazil e identificou possíveis caminhos de disseminação internacional.

Análises de espécimes, dados genéticos e rotas comerciais reforçam a relação entre o fungo e o comércio de rãs.

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) confirmaram que a linhagem Bd-Brazil, do fungo Batrachochytrium dendrobatidis, teve origem no Brasil. O patógeno provoca a quitridiomicose, doença associada ao declínio de centenas de espécies de anfíbios.

O estudo reuniu registros históricos, análises genéticas e amostras preservadas em museus de diferentes países. Os cientistas encontraram evidências da presença do fungo no Brasil desde o início do século 20, antes de registros em diversos outros locais.

A pesquisa também aponta o comércio de rãs-touro como possível caminho para a disseminação internacional da linhagem. Introduzidas no Brasil para criação comercial, essas rãs podem ter transportado o fungo para outros países por meio das atividades de comércio e exportação.

Os pesquisadores destacam que a Bd-Brazil pode ser menos agressiva que outras linhagens, mas representa risco quando chega a ambientes onde os anfíbios não possuem defesas contra o patógeno. O estudo reforça a necessidade de controle sanitário, quarentena e monitoramento do comércio internacional de animais.