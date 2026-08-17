Campo Grande terá bolo de 32 metros nos 127 anos

Campo Grande completa 127 anos no próximo dia 26 de agosto e terá uma celebração especial após o tradicional desfile cívico de aniversário. Com apoio da Prefeitura de Campo Grande, o Sistema Comércio MS, por meio do Sesc e do Senac, vai preparar um bolo de 32 metros de extensão e mais de 800 quilos, que será distribuído gratuitamente à população.

A ação integra a programação oficial de aniversário da Capital e será realizada na região central, logo após o encerramento do desfile. A expectativa é reunir milhares de moradores e visitantes para cantar parabéns e compartilhar o bolo em um momento de confraternização.

A iniciativa reúne equipes do Sesc e do Senac e envolve planejamento, organização e a experiência das instituições na área de gastronomia. A proposta é transformar o aniversário da cidade em um momento de celebração coletiva, valorizando a história, a identidade e o desenvolvimento de Campo Grande.

A prefeita Adriane Lopes destaca que a parceria contribui para ampliar a programação preparada para os 127 anos da Capital e reforça o sentimento de pertencimento da população.

“Celebrar o aniversário de Campo Grande é celebrar a nossa gente. Ficamos felizes em contar com parceiros que compartilham desse compromisso e proporcionam um momento de integração, alegria e confraternização para milhares de famílias durante uma data tão especial para a nossa cidade”, afirma.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer, a ação representa uma forma de compartilhar com a população a celebração do aniversário da Capital.

“O aniversário de Campo Grande é um momento de celebração coletiva. Queremos compartilhar essa data com a população e oferecer um gesto simbólico de carinho por uma cidade que cresce junto com o trabalho, a educação, a cultura, o turismo e o desenvolvimento promovidos pelo Sistema Comércio”, destaca.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), Ademar Silva Junior, ressalta que a parceria contribui para aproximar a comunidade das comemorações.

“Essa é uma ação que demonstra o quanto a união entre o poder público e as instituições parceiras contribui para tornar o aniversário da Capital ainda mais especial, promovendo integração, valorizando nossa cidade e proporcionando uma experiência marcante para a população”, pontua.

A distribuição gratuita do bolo encerra a programação do desfile com uma grande confraternização em homenagem aos 127 anos de Campo Grande.

O Sistema Comércio MS é composto pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio MS), Serviço Social do Comércio (Sesc MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac MS), Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF) e sindicatos empresariais.