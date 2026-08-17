Últimos dias: Feirão oferta bônus para a casa própria 

O 11º Feirão Habita Campo Grande entra em sua última semana com oportunidades para famílias que desejam conquistar o primeiro imóvel. Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), o evento segue até 22 de agosto, das 10h às 20h, no Pátio – o Shopping do Centro.

O Feirão reúne mais de 1,2 mil empreendimentos habitacionais distribuídos em diferentes regiões de Campo Grande, oferecendo opções para diferentes perfis de famílias. Nesta edição, a Prefeitura disponibilizou R$ 9,6 milhões em subsídios por meio do Programa Bônus Sonho de Morar.

Os subsídios são de R$ 16 mil, R$ 8 mil ou R$ 4 mil, conforme a faixa de renda familiar, e têm como principal objetivo auxiliar no pagamento da entrada do financiamento habitacional. Além do subsídio municipal, cada empresa participante do Feirão oferece automaticamente um desconto mínimo de R$ 6 mil na aquisição do imóvel.

Para participar do Programa Bônus Sonho de Morar, é necessário ter renda familiar de até cinco salários-mínimos, estar inscrito no Cadastro Geral da Emha, não possuir imóvel em seu nome, e não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais de interesse social como o Minha Casa, Minha Vida ou de outro programa habitacional vigente.

O 11º Feirão Habita CG segue até dia 22 de agosto, das 10h às 20h, no Pátio – o Shopping do Centro. As famílias interessadas podem comparecer ao local para conhecer os empreendimentos disponíveis, verificar as condições de financiamento e consultar a possibilidade de acesso aos subsídios.