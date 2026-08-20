Nestlé corta 16 mil vagas e investe R$ 7 bilhões no Brasil

Reestruturação global da Nestlé fecha fábricas e amplia negócios no país

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Publicado por Milton
Nestlé corta 16 mil vagas e ainda assim aposta pesado no Brasil Companhia suíça fecha unidades na Alemanha e na Hungria para reduzir custos, enquanto amplia fábricas e investimentos no Brasil Por Henrique Rodarte 20/08/2026 às 06:59 Foto: Divulgação

Enquanto unidades europeias são fechadas, empresa inaugura fábrica de R$ 2,5 bilhões em Santa Catarina

A Nestlé anunciou uma ampla reestruturação global que prevê o corte de cerca de 16 mil empregos até o fim de 2027. A medida representa 5,8% dos 277 mil funcionários da companhia e faz parte de um plano para reduzir custos e melhorar o desempenho financeiro.

Do total de vagas eliminadas, 12 mil estão em áreas administrativas e 4 mil na fabricação e cadeia de suprimentos. A empresa também elevou para 3 bilhões de francos suíços, cerca de R$ 20,5 bilhões, a meta de economia até 2027.

Na Europa, a Nestlé encerrou a produção na fábrica de Neuss, na Alemanha, e prevê fechar a unidade de Diósgyőr, na Hungria. As decisões ocorrem em meio à queda da demanda por alguns produtos e à estratégia de concentrar recursos em áreas consideradas prioritárias.

Apesar dos cortes globais, o Brasil segue como mercado estratégico, com R$ 7 bilhões em investimentos previstos entre 2025 e 2028. Em março de 2026, a empresa inaugurou em Vargeão (SC) uma fábrica de R$ 2,5 bilhões da Nestlé Purina, voltada à produção de alimentos para cães e gatos. A companhia ainda não informou se o Brasil será diretamente afetado pelo plano global de demissões.

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