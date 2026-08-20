Fazenda em Porto Feliz foi refúgio de Glória e Tarcísio

Fazenda também reunia produção agropecuária, tecnologia sustentável e momentos importantes da família.

A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, nesta terça-feira (18), encerrou a trajetória de uma das grandes atrizes da televisão brasileira. A artista foi casada por quase seis décadas com Tarcísio Meira, que morreu em agosto de 2021. Nos últimos anos juntos, o casal viveu em uma fazenda de gado localizada em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A mudança ocorreu em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, quando a propriedade passou a ser um dos principais refúgios da família.

A fazenda também tinha estrutura voltada à produção rural e ao bem-estar animal. O local contava com biodigestores para o tratamento de dejetos do gado, produzindo biofertilizante e biogás utilizado em uma miniusina de energia limpa. Além da rotina no campo, a propriedade foi palco de momentos familiares marcantes.

Em 2021, Glória Menezes levou a filha, Maria Amélia Brito, até o altar durante uma cerimônia de casamento realizada nos jardins da fazenda.