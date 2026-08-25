Menino sobrevive a ataque de crocodilo

Ataque ocorreu em junho, durante visita a uma fazenda de crocodilos na Inglaterra

Um menino de três anos, gravemente ferido após ser atacado por crocodilos em uma fazenda na Inglaterra, recebeu alta hospitalar e voltou para casa com a família. O ataque aconteceu em 18 de junho, na propriedade Johnsons of Old Hurst, perto de Huntingdon, em Cambridgeshire.

A criança passou por sete cirurgias durante o tratamento. Segundo os pais, o menino está feliz em casa, brincando com os brinquedos, dormindo em sua própria cama e convivendo com o irmão. As cirurgias imediatas foram concluídas e a família agora concentra esforços na reabilitação.

A polícia prendeu e libertou sob fiança um homem de 30 anos, de Norfolk, suspeito de tentativa de homicídio. Ele foi considerado inapto para interrogatório e permanecerá sob fiança até 18 de setembro.

A arrecadação para ajudar a família já ultrapassou 113 mil libras.