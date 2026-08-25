Estadual Sub-17 começa com 31 gols em oito jogos

Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 inicia com goleadas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Rodrigo Moreira/FFMS

Rodada de abertura teve quatro goleadas e três empates; competição reúne 18 equipes

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 começou com muitos gols. Nos oito jogos realizados pela primeira rodada, foram 31 bolas na rede, média de quase quatro gols por partida. O Náutico venceu o União AC por 5 a 2, enquanto o Instituto AEFA goleou o Ubiratan-MS por 5 a 1. Ponta Porã e Coxim também estrearam com vitórias, diante de Crepúsculo e CAMS.

Naviraiense superou o Dallas por 3 a 1. Já Flamengo e Comercial, Grêmio Santo Antônio e Rio Pardo, além de Pantanal e Operário, empataram por 1 a 1. A primeira rodada será encerrada nesta quarta-feira (26), com Seduc x CA Colorado, no Estádio Noroeste.

A competição reúne 18 equipes, e o campeão garantirá vaga na Copa do Brasil Sub-17.

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