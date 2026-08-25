Desfile cívico reúne 61 instituições nos 127 anos da Capital

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O aniversário de 127 anos de Campo Grande será marcado pelo tradicional desfile cívico-militar, que neste ano contará com a apresentação de 61 instituições.  A celebração popular, marcada para esta quarta (26) começará às 8h, logo após a Corrida do Facho, e transformará a Rua 13 de Maio no palco principal da história e da cultura da cidade.  

Para abrir o evento, a Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição ditará o ritmo da marcha. O público assistirá à passagem de escolas, projetos sociais, grupos culturais, clubes esportivos, colecionadores de veículos e instituições militares.  

A organização orienta os espectadores a permanecerem nas áreas isoladas para a segurança coletiva. O posicionamento do público ao longo da Rua 13 de Maio permitirá a visualização completa de todas as apresentações programadas.  

Após o encerramento da marcha cívica, a festa popular mudará para a Avenida Afonso Pena. A Fecomércio preparou um bolo comemorativo de 32 metros de comprimento, decorado com a mensagem “CAMPO GRANDE 127 ANOS” em letras garrafais.  

A distribuição ocorrerá na Avenida Afonso Pena, no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho. A expectativa engloba a distribuição de duas mil fatias para a população. Para unir tradição e responsabilidade ambiental, a entrega utilizará exclusivamente pratos e garfos ecológicos.  

Serviço  

Desfile cívico-militar de 127 anos da Capital  

  • Horário: A partir das 8h  
  • Local do desfile: Rua 13 de Maio (Centro)  
  • Atração final: Distribuição do bolo de 32 metros na Avenida Afonso Pena (entre Calógeras e 14 de Julho). 
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