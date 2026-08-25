Macumba assusta moradores da fronteira

Itens atribuídos a ritual de bruxaria são achados em via pública

Agentes da Primeira Delegacia de Polícia encontraram, na noite de sábado (22), diversos objetos que seriam utilizados em um ritual de bruxaria na Rua Juan de Ayolas, no bairro Bernardino Caballero, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Os objetos estavam dispostos no meio da via pública. Entre os itens encontrados havia um pano vermelho, uma garrafa de vinho, uma caixa de cigarros e quatro velas vermelhas.

A oferenda aparentava ter sido feita pouco antes da chegada dos policiais, já que algumas velas ainda estavam acesas. Também foi localizado um pedaço de papel parcialmente queimado, com um manuscrito cujo conteúdo não pôde ser totalmente identificado. Um chapéu ou boné vermelho e preto também fazia parte do material encontrado no local.

A equipe realizou a verificação da área e registrou os objetos por meio de fotografias para auxiliar na investigação. O caso foi comunicado à promotora de plantão, Reinalda Palacios, que deverá acompanhar os procedimentos relacionados à ocorrência.