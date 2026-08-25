Tribunal nega recurso e mantém Palermo no sistema federal

Defesa alegou direito ao cumprimento da pena próximo dos familiares

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Decisão determina permanência do preso por três anos em unidade de segurança máxima

A 3ª Câmara Criminal do TJMS negou, por unanimidade, o recurso apresentado pela defesa de Gerson Palermo. O pedido buscava a transferência do preso do sistema penitenciário federal para uma unidade estadual de MS. Com a decisão, Palermo permanecerá por três anos no Sistema Penitenciário Federal. Ele foi transferido no fim de julho para o presídio de segurança máxima de Brasília, após permanecer custodiado em Campo Grande.

A defesa alegou que o condenado deveria cumprir a pena próximo dos familiares. O Tribunal, porém, considerou que esse direito não é absoluto e que, diante de questões de segurança, deve prevalecer o interesse público. Entre os fatores analisados estão os antecedentes criminais, o envolvimento com organização criminosa e a recaptura de Palermo na Bolívia, em maio de 2026.

Para a Justiça, os elementos indicam elevado grau de periculosidade e justificam a permanência no sistema federal.

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