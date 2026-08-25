Conselho Tutelar suspende atendimento por falta de funcionários

Atendimento presencial foi suspenso nesta segunda-feira (24), enquanto demandas acumuladas são organizadas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Bruna Melo

Unidade da Região Norte atende cerca de 58 mil crianças e adolescentes em Campo Grande

O 2º Conselho Tutelar da Região Norte, em Campo Grande, suspendeu o atendimento presencial na segunda-feira (24) por falta de funcionários. A unidade, no Bairro Monte Castelo, passou a funcionar apenas em regime de sobreaviso. Segundo a conselheira Eliane Diniz, o problema se arrasta há cerca de dois meses após a redução da equipe administrativa.

Atualmente, há apenas uma funcionária no período da manhã e nenhuma à tarde. A unidade acumula mais de mil denúncias e atende a maior população de crianças e adolescentes entre os conselhos tutelares da Capital, com cerca de 58 mil pessoas nessa faixa etária. As demandas chegam por telefone, e-mail, Disque 100 e presencialmente.

A Prefeitura havia sinalizado o envio de três servidores nesta segunda, mas, segundo a conselheira, eles não foram encaminhados. A reportagem questionou o município sobre a reposição da equipe, mas não recebeu resposta até o fechamento.

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