Polícia Federal faz diligências na SAS

PF amanhece na Secretaria de Assistência Social de Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a ação ou seus possíveis alvos

Policiais federais recolheram diversos materiais de salas da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), na manhã desta terça-feira (25), em Campo Grande. A movimentação começou nas primeiras horas do dia e chamou a atenção de servidores. Os agentes solicitaram acesso a diferentes ambientes, incluindo a sala da titular da pasta. Um servidor comunicou os demais funcionários sobre a exigência feita pelos policiais.

Ainda conforme o relato, houve ameaça de arrombamento das salas caso as portas não fossem abertas. Durante a ação, materiais foram recolhidos pelos agentes, mas não foram divulgados detalhes sobre o conteúdo. Até o momento, a Polícia Federal não informou oficialmente os motivos da ação nem se outros endereços são alvo de diligências.

A assessoria da SAS afirmou que deve se manifestar após tomar conhecimento do caso.

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