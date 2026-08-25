Campanha cria rede contra o trabalho infantil na Capital

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) lança nesta terça-feira (25), às 9 horas, a campanha “Infância sem Correntes”, iniciativa voltada à prevenção e ao enfrentamento do trabalho infantil e de outras violações de direitos. A mobilização reúne comércio, sociedade e rede de proteção para ampliar a conscientização e facilitar o encaminhamento de situações que envolvam crianças e adolescentes.
Um dos principais mecanismos da campanha será o “Espaço Amigo da Infância”, selo destinado aos estabelecimentos comerciais parceiros que aderirem à iniciativa. A certificação identifica locais comprometidos com a prevenção, o acionamento da rede de proteção e ações de conscientização sobre os direitos da infância.
A campanha também utiliza tecnologia para aproximar a população dos serviços de proteção. O aplicativo +CG contará com um módulo específico da iniciativa, por meio do qual será possível comunicar situações de irregularidade, consultar estabelecimentos que possuem o selo, acessar informações sobre os direitos de crianças e adolescentes e buscar orientações sobre os serviços de atendimento.
Para apoiar a população, a SAS disponibilizará uma cartilha educativa com informações sobre o que caracteriza o trabalho infantil, as regras previstas na legislação e as formas de participação na campanha. O material também orientará sobre os canais disponíveis para denúncias e o funcionamento da rede de proteção.
A população poderá comunicar situações de trabalho infantil pelo telefone 156 ou pelos contatos (67) 99660-6539 e 99660-1469, do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). A iniciativa busca aproximar a sociedade dos mecanismos de proteção e estimular uma cultura permanente de cuidado e responsabilidade com crianças e adolescentes.
Serviço
Lançamento da campanha “Infância sem Correntes”
Data: terça-feira (25)
Horário: 9 horas
Local: Secretaria de Assistência Social, Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Jardim TV Morena.