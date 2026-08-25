Alerta amarelo prevê tempestade em Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu mais um alerta nesta segunda-feira (24). Válido a partir das 23h de amanhã (25), o comunicado informa sobre o risco de tempestade com ventos intensos na Capital até às 22h59 de quarta-feira (26).

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia, acompanhadas de ventos intensos.

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199 ou solicitar serviços pelo 156. Naqueles casos em que houver risco elétrico, como queda de árvore sobre a fiação, o contato deve ser feito pelo 193.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Dr. Victor solicita melhorias na saúde e segurança de pedestres em Campo Grande

Milton - 0
O vereador Dr. Victor Rocha apresentou, durante a sessão ordinária de quinta-feira (20), na Câmara Municipal de Campo Grande, indicações voltadas à ampliação dos...
Leia mais

Estrutura de silo rompe e desaba no Paraná

Milton - 0
Cooperativa informou que não houve feridos e que o recebimento da safra seguirá normalmente Um silo de milho desabou na manhã desta sexta-feira (14), em...
Leia mais

Treina Mulher promove aula gratuita de Ritbox

ANELISE PEREIRA - 0
Ritmo, movimento e muita energia vão marcar as próximas atividades do Treina Mulher, iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva...
Leia mais

Pollon inicia campanha percorrendo MS e leva às ruas a luta por liberdade, justiça e segurança

Milton - 0
Candidato à reeleição, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) segue cumprindo agenda em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul. Durante os encontros e...
Leia mais