Alerta amarelo prevê tempestade em Campo Grande

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu mais um alerta nesta segunda-feira (24). Válido a partir das 23h de amanhã (25), o comunicado informa sobre o risco de tempestade com ventos intensos na Capital até às 22h59 de quarta-feira (26).

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia, acompanhadas de ventos intensos.

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199 ou solicitar serviços pelo 156. Naqueles casos em que houver risco elétrico, como queda de árvore sobre a fiação, o contato deve ser feito pelo 193.