Pirarucu de 2,45 metros poderia bater recorde mundial

Falta de equipamento adequado para medição e impossibilidade de soltura impediram a homologação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram/@barpfelipe

Exemplar foi capturado no Rio Teles Pires, em Sinop, após mais de uma hora de trabalho do grupo

Um grupo de amigos capturou um pirarucu de 2,45 metros durante uma pescaria no Rio Teles Pires, em Sinop, Mato Grosso, na segunda-feira (17). O tamanho do peixe chamou a atenção dos pescadores.

Segundo Felipe Barp Rossetto, o exemplar foi fisgado pelo engenheiro Júnior Santin, que estava em um caiaque. A retirada do animal da água levou mais de uma hora e contou com a participação de todo o grupo.

A medida superaria em 12 centímetros o atual recorde da espécie registrado pela Brazilian Game Fish Association (BGFA), de 2,33 metros. Apesar disso, a captura não deverá ser homologada como recorde.

Dois fatores impediram o reconhecimento: os pescadores não tinham uma fita oficial adequada para medir um peixe daquele tamanho e o exemplar não poderia ser devolvido à água. Segundo o grupo, o abate ocorreu em cumprimento às regras do Ibama para áreas onde o pirarucu é considerado espécie invasora.

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