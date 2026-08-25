Casal briga por mensagem e discussão termina em agressões em Paranaíba

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma mulher de 31 anos e o seu companheiro de 33 anos foram levados à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) na noite desta segunda-feira (25) em Paranaíba, a 510 quilômetros de Campo Grande, após uma discussão terminar em troca de agressões. 

De acordo com a apuração do portal Paranaíba News, a discussão teria começado com uma mensagem que, de acordo com a mulher, teria chegado no celular de seu companheiro. Ambos teriam iniciado uma discussão, momento em que o homem teria a agredido com socos e chutes, além de sofrer ferimentos no cotovelo e no joelho. 

Segundo a mulher, ela teria mordido o seu companheiro com o intuito de se defender, além de atear fogo em algumas peças de roupa do homem após ele danificar o seu aparelho celular. De acordo com o homem, a discussão teria iniciado com uma mensagem no celular da sua companheira, e a briga teria evoluído para agressões quando a mulher o agrediu com tapas e mordidas. 

O homem afirmou que, após ter as roupas incendiadas, ele teria jogado peças da mulher no fogo para queimar também, além de colocar a bicicleta dela sobre as chamas. A Polícia Militar foi acionada ao local, e ambos foram detidos e encaminhados para a DAM. 

A mulher afirmou que, antes das agressões, ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos. O caos segue em investigação para apurar as circunstâncias das agressões. 

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