Casal briga por mensagem e discussão termina em agressões em Paranaíba

Uma mulher de 31 anos e o seu companheiro de 33 anos foram levados à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) na noite desta segunda-feira (25) em Paranaíba, a 510 quilômetros de Campo Grande, após uma discussão terminar em troca de agressões.

De acordo com a apuração do portal Paranaíba News, a discussão teria começado com uma mensagem que, de acordo com a mulher, teria chegado no celular de seu companheiro. Ambos teriam iniciado uma discussão, momento em que o homem teria a agredido com socos e chutes, além de sofrer ferimentos no cotovelo e no joelho.

Segundo a mulher, ela teria mordido o seu companheiro com o intuito de se defender, além de atear fogo em algumas peças de roupa do homem após ele danificar o seu aparelho celular. De acordo com o homem, a discussão teria iniciado com uma mensagem no celular da sua companheira, e a briga teria evoluído para agressões quando a mulher o agrediu com tapas e mordidas.

O homem afirmou que, após ter as roupas incendiadas, ele teria jogado peças da mulher no fogo para queimar também, além de colocar a bicicleta dela sobre as chamas. A Polícia Militar foi acionada ao local, e ambos foram detidos e encaminhados para a DAM.

A mulher afirmou que, antes das agressões, ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos. O caos segue em investigação para apurar as circunstâncias das agressões.