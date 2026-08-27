Candidato a deputado estadual apresenta propostas voltadas ao autismo, TDAH, pequenos negócios e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O candidato a deputado estadual Bonatto vem intensificando sua presença em Campo Grande, apresentando como principais bandeiras a defesa das pessoas com autismo e TDAH, o fortalecimento do comércio, dos prestadores de serviços e dos microempreendedores individuais (MEIs).

Segundo sua campanha, Bonatto também defende o agronegócio e políticas que contribuam para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Entre as prioridades apresentadas está o atendimento às famílias atípicas, com defesa de investimentos e políticas públicas que ampliem o suporte às pessoas com autismo e TDAH e aos seus familiares.

ESPORTE E INCLUSÃO

Jogador da Seleção Brasileira Master de Basquetebol, Bonatto também coloca o esporte entre suas bandeiras. O candidato defende atividades esportivas para crianças, jovens, adultos e idosos, associadas à saúde, inclusão social e qualidade de vida.

Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa, Bonatto afirma que pretende unir essas pautas à defesa do empreendedorismo e do desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul.

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