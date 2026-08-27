Porco é arrastado e devorado por possível onça em fazenda

Animal foi encontrado a cerca de 30 metros do chiqueiro, próximo a uma área de mata

Um porco de aproximadamente 40 Kg foi morto e parcialmente devorado durante a madrugada em uma propriedade rural de Alto Santo Antônio, em Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo. O responsável pelo ataque não foi identificado. Segundo o produtor Gilmar Nandorf, cães começaram a latir durante a noite e a movimentação continuou até por volta de 1h. Na manhã seguinte, o caseiro encontrou a carcaça do animal a cerca de 30 metros do chiqueiro, perto da vegetação.

A cabeça do porco também foi localizada posteriormente em outro ponto da propriedade. Diante das características do ataque, Gilmar suspeita que uma onça possa ter sido responsável, hipótese reforçada por relatos de moradores sobre a presença do felino na região. De acordo com o produtor, moradores já teriam visto uma onça acompanhada de dois filhotes nas proximidades.

Imagens da carcaça foram publicadas nas redes sociais e chegaram à Polícia Militar Ambiental, que informou não ter recebido ocorrência ou solicitação de atendimento sobre o caso.