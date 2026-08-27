Maioria dos lares de MS tem cachorro, aponta IBGE

Presença de cães chega a 61,5% dos domicílios do Estado, segundo dados do IBGE

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Índice sul-mato-grossense fica atrás apenas de Rondônia e supera a média nacional.

Mato Grosso do Sul tem o segundo maior percentual de domicílios com cachorros no Brasil. Segundo o IBGE, 61,5% das residências do Estado possuem pelo menos um cão. O índice fica atrás apenas de Rondônia, onde 64,8% dos lares têm cachorro. Mato Grosso aparece na terceira posição, com 61,2% dos domicílios.

A presença de cães em Mato Grosso do Sul está 15,4 pontos percentuais acima da média nacional, que é de 46,1% dos domicílios brasileiros. Na outra ponta, os menores percentuais foram registrados em Alagoas (34%), Pernambuco (34,2%) e Sergipe (34,7%).

Os dados, porém, são de 2019 e fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS).

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