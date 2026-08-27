Ladrões roubam ouro pré-histórico de museu na Espanha

Polícia investiga a ação, enquanto autoridades avaliam a extensão das perdas

Ladrões invadiram, na madrugada desta quinta-feira, o Museu de Villena, na província espanhola de Alicante, e roubaram parte do Tesouro de Villena, uma importante coleção de artefatos da Idade do Bronze. A ação durou cerca de quatro minutos. Segundo a prefeitura, os criminosos teriam provocado uma distração ao acionar o alarme de um centro esportivo por volta das 5h15, antes de invadir o museu minutos depois.

Entre os objetos levados estão anéis, tigelas e pulseiras. A coleção reúne mais de 60 peças e quase dez quilos de ouro, datados de aproximadamente 1.000 a.C. A polícia ainda contabiliza exatamente quantos itens foram roubados. Descoberto em 1963 pelo arqueólogo José María Soler, o tesouro é considerado parte importante da herança cultural de Villena.

O prefeito Fulgencio Cerdán afirmou que a cidade está devastada e que grande parte das peças de ouro foi levada.