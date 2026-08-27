Ladrões roubam ouro pré-histórico de museu na Espanha

Assalto de quatro minutos leva parte de coleção histórica espanhola

Milton
Publicado por Milton
Foto: Museu MUVI Villena

Polícia investiga a ação, enquanto autoridades avaliam a extensão das perdas

Ladrões invadiram, na madrugada desta quinta-feira, o Museu de Villena, na província espanhola de Alicante, e roubaram parte do Tesouro de Villena, uma importante coleção de artefatos da Idade do Bronze. A ação durou cerca de quatro minutos. Segundo a prefeitura, os criminosos teriam provocado uma distração ao acionar o alarme de um centro esportivo por volta das 5h15, antes de invadir o museu minutos depois.

Entre os objetos levados estão anéis, tigelas e pulseiras. A coleção reúne mais de 60 peças e quase dez quilos de ouro, datados de aproximadamente 1.000 a.C. A polícia ainda contabiliza exatamente quantos itens foram roubados. Descoberto em 1963 pelo arqueólogo José María Soler, o tesouro é considerado parte importante da herança cultural de Villena.

O prefeito Fulgencio Cerdán afirmou que a cidade está devastada e que grande parte das peças de ouro foi levada.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat retoma atendimento com 921 vagas em Campo Grande

Milton - 0
Fundações reúne vagas em 121 profissões e oportunidades para quem não tem experiência A Funsat retoma o atendimento nesta quinta-feira (27), após o feriado de...
Leia mais

Funsat oferece 935 vagas nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 935 vagas em 124 funções diferentes nesta terça-feira (25). O painel de intermediação...
Leia mais

Falsa oferta de emprego levou Diego ao cativeiro antes de execução em Sonora

ANELISE PEREIRA - 0
Uma falsa oferta de emprego foi usada para atrair Diego Estefan dos Santos Ferreira, de 29 anos, o “Corumbá”, mantido em cativeiro e assassinado em...
Leia mais

Prefeitura anuncia aumento no salário de Primts ligados a Sisep

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), mudanças para os trabalhadores do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRINT)...
Leia mais