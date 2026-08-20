Caravina dá largada à reeleição com adesivaço que toma as ruas da capital

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA
Foto: Divulgação

Quem passou pelas ruas de Campo Grande nesta terça-feira não teve como não notar. Veículos dos mais variados tipos saíram às ruas — e a mensagem foi clara: a campanha de Caravina começou.

O adesivaço que marcou a largada oficial da candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reuniu apoiadores, lideranças e integrantes da equipe numa movimentação que foi muito além de um evento de campanha. Foi uma demonstração de força. De gente real, de diferentes partes da cidade, que chegou com vontade de fazer parte desse projeto.

Caravina chegou com uma trajetória que dispensa apresentação. Delegado, prefeito de Bataguassu por dois mandatos, presidente da Assomasul, secretário de Infraestrutura e secretário de Governo do Estado — e deputado estadual que entregou lei de acostamento nas rodovias, Wi-Fi gratuito na MS-040, concurso para a Polícia Civil e R$ 34,5 milhões em emendas chegando aos 79 municípios de MS. Tudo isso sem parar pra pensar em eleição — porque o trabalho não espera e o povo não pode esperar.

“Hoje a gente dá o primeiro passo dessa caminhada com o mesmo espírito que nos trouxe até aqui — presença, trabalho e resultado. Esses adesivos nas ruas de Campo Grande representam cada pessoa que acredita que mandato se mede por entrega. E é por essa gente que a gente vai continuar”, afirmou o deputado.

A largada em Campo Grande é só o começo. Nos próximos meses, Caravina percorrerá os 79 municípios de Mato Grosso do Sul — levando a campanha onde o mandato já chegou e chegando onde ainda tem muito a entregar.

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