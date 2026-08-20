Casa da Cultura recebe nesta quinta lançamento de obras literárias

O projeto literário Ọkàn realiza, nesta quinta-feira (20), às 19h, o lançamento de sua segunda edição em Campo Grande. O evento acontece na Casa de Cultura e reúne escritoras de diferentes regiões do país em uma publicação dedicada às memórias e vivências de mulheres ligadas às tradições de matriz africana.

Organizado pelas escritoras Sarah Muricy e Adrianna Alberti, o projeto foi criado em 2024 com a proposta de valorizar a literatura de axé como forma de resistência e preservação de memórias. Em iorubá, Ọkàn significa coração e consciência.

A primeira edição contou com cinco escritoras. Nesta segunda edição, são 15 autoras, que participam da publicação Ọkàn Omi — nossas águas, memórias e escrevivências, que coloca as experiências e as vozes femininas no centro das narrativas.

O circuito de lançamentos já passou pela Festa Literária Internacional de Paraty, pela Flipei e, no dia 14 de agosto, pela Felit, em Dourados. Agora, o projeto chega a Campo Grande, reunindo escritoras, sacerdotes de matriz africana e leitores.

Os livros estarão disponíveis para venda durante o evento. Também é possível fazer encomendas pelo telefone (67) 99983-0494, com Sarah Muricy.

Serviço

Lançamento do Projeto Ọkàn

Quinta-feira (20), às 19h

Casa de Cultura – Campo Grande