AMAMBAI: Michel Teló na 35ª EXPOBAI

Amambai se prepara para viver mais uma grande edição da Expobai. A 35ª Expobai é realizada pelo Sindicato Rural de Amambai, com apoio da Prefeitura Municipal de Amambai, Setesc e Famasul, fortalecendo a parceria entre as instituições para a realização de uma das principais festas do município. E a programação da tradicional festa promete reunir música, entretenimento e atrações de destaque para o público. Entre os nomes confirmados para a 35ª Expobai, está o cantor Michel Teló, uma das principais atrações do evento.

O show está marcado para o dia 25 de setembro, uma sexta-feira,no parque de exposiçoes de Amambai e terá entrada gratuita, garantindo que toda a população possa participar desse grande momento de celebração.

Conhecido nacionalmente por sua trajetória de sucesso, Michel Teló chega a Amambai com um repertório repleto de grandes sucessos, prometendo uma noite de muita música e animação para o público.

A apresentação integra a programação da 35ª Expobai, evento que já faz parte do calendário de Amambai e que reúne a população, produtores rurais, empresas, empreendedores e visitantes de diferentes municípios da região.

Além de proporcionar entretenimento, a Expobai também possui importante papel na movimentação da economia local, contribuindo para o comércio, setor de serviços, empreendedorismo e valorização das atividades ligadas ao setor produtivo.

A edição deste ano ganha ainda mais significado por integrar as comemorações dos 78 anos de Amambai, tornando o evento um momento especial para celebrar a história, as conquistas e o desenvolvimento do município.

A expectativa é de que o show de Michel Teló seja um dos grandes momentos da programação. A presença do artista reforça a proposta de oferecer ao público uma atração de destaque e, ao mesmo tempo, garantir o acesso democrático à festa, com entrada gratuita.

A Prefeitura de Amambai apoia e incentiva iniciativas que fortalecem a cultura, o esporte, a integração e o desenvolvimento da nossa comunidade.