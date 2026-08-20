Dívida com agiota sobra para irmão, ameaçado de morte

Irmão teria contraído a dívida e desaparecido sem quitar o valor cobrado pelos supostos agiotas.

Um jovem de 24 anos procurou a polícia após receber ameaças pelo WhatsApp relacionadas a uma dívida de R$ 625 contraída pelo irmão com supostos agiotas, em Campo Grande. O caso ocorreu no bairro Carandá Bosque e foi registrado como extorsão. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem por volta das 21h56, acompanhada de um áudio enviado por um número desconhecido. O autor afirmou ser responsável pela cobrança e disse ter acesso aos contatos e endereço de familiares.

A ameaça teria determinado que o pagamento fosse realizado até o meio-dia seguinte, sob risco de os cobradores procurarem as chamadas “referências”. O irmão confirmou a existência da dívida e teria recebido orientação para fazer o pagamento por Pix, para uma chave vinculada a uma mulher. A vítima ainda relatou que uma conhecida teria visto um dos suspeitos, descrito como um homem de 20 a 25 anos, magro, com cerca de 1,70 metro, cabelos cacheados e tatuagens nos braços e no pescoço.

Ele estaria em um Volkswagen Gol cinza. O caso foi registrado na Depac Centro.