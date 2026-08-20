SENAD destrói acampamentos de maconha no Paraguai

Segundo a SENAD, cerca de 60 toneladas de maconha deixaram de entrar no circuito do narcotráfico

Agentes da SENAD, com apoio da CODI e do Ministério Público, realizaram uma operação rural na região de Cerranía San Luis, no departamento de Concepción, no Paraguai. Durante a ação, foram erradicados e queimados 20 hectares de plantações de maconha, distribuídos em cinco lotes. Também foram destruídos oito acampamentos improvisados usados na produção da droga.

Os agentes ainda localizaram e destruíram dois sacos de sementes de maconha, com peso total de 40 Kg. A operação foi liderada pelo procurador Pablo Zárate. Segundo a SENAD, a área destruída tinha potencial para produzir cerca de 60 mil quilos de maconha. A estimativa é de um prejuízo de aproximadamente US$ 9 milhões às organizações criminosas, considerando os valores da droga no mercado brasileiro.