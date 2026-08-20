Drones são bloqueados na entrada do Presídio da Máxima

Operação conjunta intercepta drones carregados com ilícitos na penitenciária Máxima

A Força Penal Nacional e a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul interceptaram dois drones na última quinta-feira (20), durante uma operação de vigilância no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a penitenciária Máxima, em Campo Grande. Os equipamentos foram neutralizados antes de atingirem o interior do presídio, impedindo o avanço de ações criminosas na unidade.

A carga transportada pelos aparelhos consistia em três telefones celulares e porções de substâncias ilícitas semelhantes à cocaína e ao haxixe. Todo o material apreendido foi recolhido pelas autoridades competentes para a adoção das providências legais e administrativas cabíveis ao caso.

A ocorrência coincidiu com a aplicação prática de novos protocolos de segurança desenvolvidos em conjunto pela Força Penal Nacional e pela Polícia Penal do estado. O episódio serviu como um teste real para a eficácia das diretrizes de vigilância implementadas na penitenciária.

A atuação da Força Penal Nacional em Mato Grosso do Sul ocorre de maneira temporária e estratégica, por meio de parceria firmada com o governo estadual. O escopo da missão envolve o treinamento contínuo de agentes e o aprimoramento estrutural dos presídios locais.